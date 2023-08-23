Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит над Белгородской областью

Российские военные пресекли террористическую попытку киевского режима атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что дрон был замечен около 11:30 по московскому времени. Цель сбита силами противовоздушной обороны (ПВО).

Пострадавших и разрушений, по данным оборонного ведомства, нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мирных граждан погибли при обстреле киевским режимом белгородского села Лавы.