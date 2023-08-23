Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит над Белгородской областью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 27 0

Дрон был замечен над территорией региона днем.

Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
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Российские военные пресекли террористическую попытку киевского режима атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что дрон был замечен около 11:30 по московскому времени. Цель сбита силами противовоздушной обороны (ПВО).

Пострадавших и разрушений, по данным оборонного ведомства, нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мирных граждан погибли при обстреле киевским режимом белгородского села Лавы.

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