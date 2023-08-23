Беспилотник ВСУ самолетного типа сбит над Белгородской областью
Дрон был замечен над территорией региона днем.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские военные пресекли террористическую попытку киевского режима атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что дрон был замечен около 11:30 по московскому времени. Цель сбита силами противовоздушной обороны (ПВО).
Пострадавших и разрушений, по данным оборонного ведомства, нет.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мирных граждан погибли при обстреле киевским режимом белгородского села Лавы.
- 22 авг
- «Будет истекать кровью»: Захарова предрекла Европе жуткое будущее из-за недальновидной политики
- 22 авг
- Андрей Воробьев: взрывной волной при падении дрона выбиты окна в доме в Красногорске
- 22 авг
- Минобороны сообщили об успешном пресечении попыток Украины атаковать Россию БПЛА
- 22 авг
- МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотниками на Крым
- 21 авг
- ВСУ второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область дроном
- 21 авг
- Беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью
- 21 авг
- Воробьев доложил Путину о сбитых дронах в Подмосковье
- 21 авг
- В Калужской области отразили атаку БПЛА
- 20 авг
- Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по объектам в России
- 20 авг
- Основные последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске устранены
Читайте также
94%
-0.02 102.75
0.18
Нашли ошибку?