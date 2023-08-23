В российских школах впервые пройдут учения о действиях при ЧС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Мероприятия запланированы на конец месяца.

В российских школах впервые пройдут учения о действиях при ЧС

Фото: Чернохатова Наталья / ТАСС

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В российских школах впервые пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Уточняется, что мероприятия, организованные МЧС, МВД и Росгвардией, запланированы на 29–30 августа.

«Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах», — говорится в заявлении, где также уточняется, что речь идет о комплексном сценарии действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники последних классов будут изучать беспилотники в рамках программы по военной подготовке.

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