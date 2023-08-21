Тему беспилотников включили в школьную программу военной подготовки

Школьники последних классов будут изучать беспилотники в рамках программы по военной подготовке. Информация об этом следует из рабочей программы курса.

Так, дети будут изучать:

боевое применение беспилотников, включая разведку;

алгоритм противодействия беспилотникам противника;

конкретные действия по управлению беспилотниками.

Всего программа включает девять модулей, в рамках которых школьникам расскажут о типографии, приборах наблюдения, автоматах, гранатах, биологическом оружии, а также о способах маскировки окопов, правах и обязанностях военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трудовое воспитание станет обязательным для школьников.