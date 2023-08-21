Тему беспилотников включили в школьную программу военной подготовки

Всего дети будут изучать девять модулей.
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Школьники последних классов будут изучать беспилотники в рамках программы по военной подготовке. Информация об этом следует из рабочей программы курса.
Так, дети будут изучать:
- боевое применение беспилотников, включая разведку;
- алгоритм противодействия беспилотникам противника;
- конкретные действия по управлению беспилотниками.
Всего программа включает девять модулей, в рамках которых школьникам расскажут о типографии, приборах наблюдения, автоматах, гранатах, биологическом оружии, а также о способах маскировки окопов, правах и обязанностях военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трудовое воспитание станет обязательным для школьников.
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