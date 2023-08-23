Шпион из Китая пять лет покупал у британских чиновников секретные данные

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Разведчик пользовался фейковыми аккаунтами и предлагал своим собеседникам крайне приятные условия сделки.

Шпион из Китая пять лет покупал у британских чиновников секретные данные

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Разведчик из КНР на протяжении пяти лет покупал секретную информацию у британских чиновников с помощью фейковых профилей. Об этом пишет газета The Times.

В статье говорится, что шпион с ником Робин Чжан пользовался соцсетью LinkedIn. Он связывался с представителями власти Великобритании и пытался «вытянуть» из них государственные тайны. В награду предлагал большие суммы денег.

Насколько плодотворной была его работа — точно неизвестно, однако западные спецслужбы признали Робина Чжана самым плодовитым шпионом за последнее поколение.

Он пользовался множеством фейковых профилей и представлялся сотрудником той или иной организации. Сделка с ним могла бы принести любому британскому чиновнику минимум десять тысяч долларов. Можно было выбрать и другое вознаграждение — поездку в Китай и участие в прибыльных конференциях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден назвал Китай бомбой замедленного действия.

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