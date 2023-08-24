«Это — проклятье семьи»: вышел первый тизер продолжения сериала «Папины дочки»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 525 0

В первом тизере новых «Папиных дочек» Веник останется один с четырьмя детьми

«Это — проклятье семьи»: вышел первый тизер продолжения сериала «Папины дочки»

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007 г.

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Первые серии зрители могут увидеть осенью этого года.

Создатели сериала «Папины дочки. Новые» презентовали первый тизер ситкома. В опубликованном ролике Веник, которого играет актер Филипп Бедный, получает сообщение от жены, где Даша Васнецова говорит, что уходит. Авторы намекают: отныне Венику придется растить четырех дочек в одиночку. К счастью, остальные сестры Васнецовы не оставят его без поддержки.

«Это — проклятье семьи Васнецовых», — резюмирует одна из маленьких героинь сериала.

Помимо Бедного, к свои ролям в ситкоме вернутся другие главные герои: Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева и многие другие. Точная дата выхода новых серий пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Анастасия Сиваева, которая играет Дашу, может появиться в новых «Папиных дочках».

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