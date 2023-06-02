Актриса Анастасия Сиваева может появиться в новых «Папиных дочках»

Актриса Анастасия Сиваева, сыгравшая в сериале «Папины дочки» Дашу Васнецову, может появиться в новых сериях. Съемки ситкома завершились весной. Пока идет монтаж и подготовка проекта, особо внимательные поклонники провели расследование.

О возвращении на экраны «Папиных дочек» стало известно не так давно, что обрадовало фанатов. А вот новость о том, что в продолжении сериала будут сниматься не все полюбившееся им актеры — огорчило. В их числе была и Сиваева. Однако, возможно, что она все-таки появится в новых сериях.

По задумке сценаристов в новом сезоне муж Даши — Веник — окажется в той же ситуации, что и его тесть, а именно станет отцом-одиночкой. Ему придется самостоятельно воспитывать четырех дочек. То есть многие поначалу подумали — раз Веника бросила, значит, Даши Васнецовой больше в сериале не будет. Но если вспомнить сюжет прошлых серий, где супруга Сергея Васнецова возвращается спустя годы, все становится на свои места. Фанаты предположили, что и Сиваева появится на экране через время. При этом стали всплывать некоторые факты. Так, одна из ее экранных дочерей Полина Айнутдинова в социальной сети поделилась фото с вечеринки по случаю окончания съемок. На снимке среди них была и Сиваева.

Кроме того, поклонники увидели и видео у режиссера Константина Жигалкина. На кадрах он благодарил всех, кто вернулся в проект. Упомянул и Сиваеву. Сама же актриса все эти месяцы отмалчивалась — не рассказывала, будет ли приминать участие в проекте.

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