МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников над Брянской областью
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Силы противовоздушной обороны справились с задачей.
Фото: © РИА Новости
Вечером 23 августа в районе 22:00 успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку над территорией Брянской области с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.
Оба беспилотника обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожены.
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