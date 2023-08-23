МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников над Брянской областью

Вечером 23 августа в районе 22:00 успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку над территорией Брянской области с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Оба беспилотника обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожены.