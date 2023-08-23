МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников над Брянской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 15 0

Силы противовоздушной обороны справились с задачей.

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников над Брянской областью

Фото: © РИА Новости

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Вечером 23 августа в районе 22:00 успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку над территорией Брянской области с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Оба беспилотника обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожены.

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