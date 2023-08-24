МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

С задачей справились силы противовоздушной обороны.

Ночью с 23 на 24 августа успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку над территориями Брянской и Калужской областями с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Все три беспилотника обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и успешно уничтожены.