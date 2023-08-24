МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 37 0

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников над Брянской и Калужской областями

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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С задачей справились силы противовоздушной обороны.

Ночью с 23 на 24 августа успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку над территориями Брянской и Калужской областями с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Все три беспилотника обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и успешно уничтожены.

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