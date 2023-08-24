Силовики проводят обыски в Москве и Петербурге у неонацистов «Белой масти»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 133 0

Известно, что организация связанна с другими запрещенными в России террористическими группировками.

Силовики проводят обыски в Москве и Петербурге у неонацистов «Белой масти»

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Обыски проводятся в Москве и Санкт-Петербурге у членов нацистской группировки «Белая масть», которая имеет связь с «Русским добровольческим корпусом»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Структура имеет связи с воюющим на стороне Украины «Русским добровольческим корпусом», неоязыческим ультраправым объединением «Wotan Jugend», основателями «Азова“», — добавил источник.

Уточняется, что движение занимается привлечением осужденных за убийства и теракты радикалов к совершению других преступлений. Кроме того, известно, что они исповедуют культ третьего рейха, используют символику СС и НСДАП, а себя называют русскими националистами.

Уточняется, что в группировку, в которой состоят участники запрещенных в России организаций, часто завлекают молодежь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победителя одного из сезонов телешоу «Битва экстрасенсов» Дмитрия Волхова задержали за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус»*.

* — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

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