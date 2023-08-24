Под Псковом задержан мужчина, пытавшийся поджечь релейный шкаф

В Псковской области поличным пойман мужчина, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Уточняется, что на такие действия мужчина пошел по указаниям лиц с Украины, которыми он был завербован. В начале августа преступник прибыл на станцию Псков — Товарный, где приступил к заданию — сначала гаечным ключом пытался вскрыть релейный шкаф, но поджечь не успел, был взят с поличным силовиками.

В ФСБ отметили, что целью преступления был срыв перевозок российских военнослужащих и военной техники.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае мужчина получил реальный срок за призывы к насилию.