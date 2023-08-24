Под Псковом задержан мужчина, пытавшийся поджечь релейный шкаф

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Как стало известно силовикам, гражданин был завербован.

Под Псковом задержан мужчина, пытавшийся поджечь релейный шкаф

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

Читайте нас в: Дзен Новости

В Псковской области поличным пойман мужчина, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Уточняется, что на такие действия мужчина пошел по указаниям лиц с Украины, которыми он был завербован. В начале августа преступник прибыл на станцию Псков — Товарный, где приступил к заданию — сначала гаечным ключом пытался вскрыть релейный шкаф, но поджечь не успел, был взят с поличным силовиками.

В ФСБ отметили, что целью преступления был срыв перевозок российских военнослужащих и военной техники.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае мужчина получил реальный срок за призывы к насилию.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Мессенджер Telegram впервые оштрафовали в Москве на 50 тысяч рублей
11:49
Российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского «Посейдона» у границы
11:43
Дело завели на мужчину, избившего девушку за шорты в Подмосковье
11:40
Красную площадь в Москве временно закрыли для посетителей
11:31
Удар с воздуха: российские Су-34 ликвидировали украинскую батарею С-300
11:25
Страны ЭКОВАС собирают войска в соседних с Нигером государствах

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
«Шлейф тянется»: Андреасян рассказал об отношении к «завязавшим» эскортницам
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России