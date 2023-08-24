Президент ЮАР назвал страны, которые пригласят в БРИКС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 55 0

Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят в БРИКС

Президент ЮАР назвал страны, которые пригласят в БРИКС

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
БРИКС

Уточняется, что членами организации они станут с 2024 года.

Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят в БРИКС. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС», — сказал он.

Уточняется, что членами организации они станут с 2024 года.

Также известно, что государства по итогам саммита приняли Йоханнесбургскую декларацию. А накануне стало известно, что страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения объединения. В объединении сегодня состоят пять государств, но известно, что заявки на вступление подали свыше 20 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ.

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