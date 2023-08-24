Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита

Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам 15-го саммита, сообщил президент ЮАР ЮАР Сирил Рамафоса.

«Декларация „Йоханнесбург-2“ принята», — сказал он.

Накануне стало известно, что страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения объединения. В объединении сегодня состоят пять государств, но известно, что заявки на вступление подали свыше 20 стран. Среди них, кроме Саудовской Аравии, — Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел второй день саммита БРИКС.