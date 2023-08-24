Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита
| Политика Срочная новость 100 0
Прежде была достигнута договоренность о расширении объединения.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам 15-го саммита, сообщил президент ЮАР ЮАР Сирил Рамафоса.
«Декларация „Йоханнесбург-2“ принята», — сказал он.
Накануне стало известно, что страны БРИКС пришли к согласию по вопросу расширения объединения. В объединении сегодня состоят пять государств, но известно, что заявки на вступление подали свыше 20 стран. Среди них, кроме Саудовской Аравии, — Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел второй день саммита БРИКС.
- 24 авг
- Путин: Россия будет продолжать работать над расширением влияния БРИКС в мире
- 24 авг
- Президент ЮАР назвал страны, которые пригласят в БРИКС
- 24 авг
- Третий день БРИКС — что нас ждет
- 24 авг
- Внимание всего мира: как прошел второй день саммита БРИКС
- 23 авг
- «Придется расплачиваться»: на Западе забили тревогу из-за саммита БРИКС
- 23 авг
- Страны БРИКС договорились о принципах расширения
- 23 авг
- Речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ
- 23 авг
- Путин: гегемония Запада привела к конфликту на Украине
- 23 авг
- Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге лишат США статуса «мирового жандарма»
- 23 авг
- Встреча лидеров: как прошел первый день саммита БРИКС
Читайте также
+12° 758 мм рт. ст.
100%
100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
0.32 102.25
-0.50
Нашли ошибку?