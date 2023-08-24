Дело завели на мужчину, избившего девушку за шорты в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, ударившего девушку во время пробежки в подмосковном Нахабино. Как заявили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России, мужчина подозревается в совершении преступления экстремистского характера.

Утром 23 августа мужчина напал на девушку во время пробежки в Нахабино. По его словам, ему не понравились слишком короткие шорты спортсменки.

Следствие пришло к выводу, что мигрант умышленно намеревался унизить достоинство незнакомки по половому признаку с применением насилия. Так, он высказал девушке требование о том, что представительницы женского пола не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил ее кулаком по лицу.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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