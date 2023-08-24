Дело завели на мужчину, избившего девушку за шорты в Подмосковье

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Ему не понравились короткие шорты спортсменки, и он решил проучить ее ударом по лицу. Какое наказание ему грозит?

Дело завели на мужчину, избившего девушку за шорты в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

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Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, ударившего девушку во время пробежки в подмосковном Нахабино. Как заявили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России, мужчина подозревается в совершении преступления экстремистского характера.

Утром 23 августа мужчина напал на девушку во время пробежки в Нахабино. По его словам, ему не понравились слишком короткие шорты спортсменки.

Следствие пришло к выводу, что мигрант умышленно намеревался унизить достоинство незнакомки по половому признаку с применением насилия. Так, он высказал девушке требование о том, что представительницы женского пола не могут появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего ударил ее кулаком по лицу.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нижнем Новгороде девушка убила выпивавшего с ней подростка.

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