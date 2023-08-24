«Еще один красный флажок»: какая судьба ожидает новых участников БРИКС

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 14 0

Политолог Дудаков: новые участники БРИКС рискуют навлечь на себя гнев Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Yudong; Личный архив Малека Дудакова; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Сразу шесть стран получили «зеленый свет» на скорое присоединение, еще около 30 ждут решения.

По итогам очередного саммита БРИКС свое желание вступить в объединение выразили порядка 30 государств — и это не предел. Уже с 1 января 2024 года официальное членство в альянсе получат Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.

Однако такое развитие событий будет на руку не всем. Политолог-американист Малек Дудаков обрисовал 5-tv.ru скорые перспективы «великолепной шестерки».

По его мнению, многое в судьбе этих государств будет зависеть от уже сформировавшихся отношений с США и Западом. Само по себе вступление в объединение вряд ли приведет к их резкому ухудшению, считает он.

«Тем более, что некоторые страны, включая Арабские Эмираты, как мы видим, пытаются лавировать между Россией, Китаем, Ираном и Западом, включая США. Проблемы будут только у тех, кто уже состоял в натянутых отношениях с Америкой: для США и Евросоюза вступление в БРИКС будет указывать на еще один красный флажок во взаимоотношениях», — объяснил специалист.

Что касается будущего самого объединения, то вступление новых членов создает пространство для дальнейшего усиления экономической кооперации, уверен Дудаков.

«Она итак уже идет: если взять ту же Аргентину, которая следует по пути дедолларизации и переходит на юань во внешней торговле. Вступление в БРИКС будет ускорять уже запущенные процессы», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приведет расширение БРИКС.

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