«Есть возможность реализовать множество предложений»: к чему приведет расширение БРИКС+
Расширение состава стран-участниц БРИКС+ ведет к увеличению взаимных инвестиций
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Увеличение стран-участниц приведет к огромным положительным эффектам для экономик государств.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев прокомментировал расширение состава организации.
«Расширение состава стран-участниц БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран БРИКС+ и более активного взаимодействия их финансовой и платежной инфраструктуры», — отметил он.
Также представитель объединения рассказал, к чему приведет увеличение числа стран-участников.
«В рамках БРИКС+ есть возможность реализовать множество предложений Делового совета БРИКС, среди которых не только платежная система БРИКС, но и возможное появление расчетных единиц стран БРИКС+ и также Арбитраж БРИКС+. Эти и другие инициативы крайне важны для партнерства и укрепления экономического взаимодействия стран БРИКС+ и их партнеров», — заметил Дмитриев.
В 2019 году в качестве председателя группы по финансовым услугам делового совета БРИКС РФПИ предложил создание совместной платежной системы БРИКС и единой криптовалюты для расчетов между странами участницами, а также создание международного арбитражного суда в рамках БРИКС, который бы позволял объективно и непредвзято разрешать споры между членами альянса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия будет продолжать работать над расширением влияния БРИКС в мире.
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