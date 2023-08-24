США предупредили Украину о возможных территориальных потерях
В США считают, что ВС РФ после обороны могут двинуться на Одессу
Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak
Незалежная рискует понести серьезные потери на фоне неудачного контрнаступления.
На фоне неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) страна рискует понести еще большие потери — территориальные. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
По его словам, боевики могут спрятаться «за Днепром», тогда российские бойцы поймут, что оборона устояла и можно двигаться дальше, в частности на Одессу. А при отказе от переговоров, по словам Риттера, Украина может лишиться выхода к Черному морю и Харькову.
«Я думаю, что это то направление, в котором все движется», — добавил эксперт.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ продолжают концентрировать основные усилия на восполнение потерь в районе населенного пункта Работино.
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