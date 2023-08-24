Незалежная рискует понести серьезные потери на фоне неудачного контрнаступления.

На фоне неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) страна рискует понести еще большие потери — территориальные. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, боевики могут спрятаться «за Днепром», тогда российские бойцы поймут, что оборона устояла и можно двигаться дальше, в частности на Одессу. А при отказе от переговоров, по словам Риттера, Украина может лишиться выхода к Черному морю и Харькову.

«Я думаю, что это то направление, в котором все движется», — добавил эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ продолжают концентрировать основные усилия на восполнение потерь в районе населенного пункта Работино.