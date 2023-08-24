Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино

Несмотря на это, основные группировки боевиков ликвидируются.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Office
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают концентрировать основные усилия на восполнение потерь в районе населенного пункта Работино. Как уточнил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, противник проводит там перегруппировку.
Однако вряд ли это существенно изменит ситуацию для боевиков, подчеркнул политик.
«Все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки „Марун“ уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в районе Григоровки и Уманского.
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