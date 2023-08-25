«Могут сами выбирать»: в Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС

Что думают в Штатах по поводу роста межгосударственного объединения?

Сейчас альянс БРИКС строит планы по своему расширению. По этому поводу в Госдепе США сообщили, что каждая страна может свободно выбирать для себя партнеров и объединения. Об этом высокопоставленный дипломат рассказал информационному агентству РИА Новости.

«Страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать», — заявил политик.

При этом он отметил, что США продолжат вести дела со своими союзниками и партнерами на двусторонних, региональных и многосторонних форумах.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лавров считает оскорбительной стратегию США в Африке. По его мнению, на Западе указывают, каких партнеров стоит выбирать государствам «черного континента», а каких — нет. Лавров напомнил о законе о «препятствовании злобной политики России в Африке», который был принят в прошлом году в США.