«Могут сами выбирать»: в Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

В Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС: страны сами выбирают партнеров

«Могут сами выбирать»: в Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Сейчас альянс БРИКС строит планы по своему расширению. По этому поводу в Госдепе США сообщили, что каждая страна может свободно выбирать для себя партнеров и объединения. Об этом высокопоставленный дипломат рассказал информационному агентству РИА Новости.

«Страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать», — заявил политик.

При этом он отметил, что США продолжат вести дела со своими союзниками и партнерами на двусторонних, региональных и многосторонних форумах.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лавров считает оскорбительной стратегию США в Африке. По его мнению, на Западе указывают, каких партнеров стоит выбирать государствам «черного континента», а каких — нет. Лавров напомнил о законе о «препятствовании злобной политики России в Африке», который был принят в прошлом году в США.

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