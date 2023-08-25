Сальдо предложил возобновить паромную переправу до Турции

Владимир Сальдо хочет восстановить паромную переправу до турецкого Зонгулдака для поставок зерна. Такое предложение врио губернатора Херсонской области сделал на встрече с Владимиром Путиным.

«Есть предложение возобновить торговый путь, который в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Зонгулдака, и до Стамбула ходил паром. Напрямую всего 295 миль до Зонгулдака», — отметил Сальдо.

Врио губернатора подчеркнул, что новый торговый коридор позволит существенно сократить время поставок зерна. От Херсона до Зонгулдака около 295 миль. Преодолеть этот путь можно за 20 часов. Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение Сальдо.

Россия вышла из зерновой сделки, предполагавшей вывоз зерна по Черному морю, 18 июля. В Кремле объяснили, что Запад и Украина регулярно нарушали подписанные соглашения.

Путин заявил о решении вопроса о бесплатных поставках зерна в Африку

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча глав государств может состояться в Сочи 4 сентября.