Путин заявил о решении вопроса о бесплатных поставках зерна в Африку

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 36 0

Несмотря на все препятствия, Россия ищет пути.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Россия сегодня делает все, чтобы решить проблему голода в странах Африки и поставлять туда зерно бесплатно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании БРИКС.

«Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что работа ведется, несмотря на трудности — санкции в отношении логистики, страхования и проведения платежей.

Напомним, Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию. Россия пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства. 18 июля Москва приостановила свое участие в инициативе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция и ООН в процессе создания новых предложений по возобновлению зерновой сделки для России.

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