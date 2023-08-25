В Одессе прогремели взрывы
СМИ: в Одессе прогремели взрывы
Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib
Об этом сообщает ряд украинских СМИ.
Ряд украинских средств массовой информации (СМИ) сообщает о том, что в Одессе прогремели взрывы. По словам журналистов, работают силы украинской противовоздушной обороны (ПВО) в городе Черноморск.
Никакие иные подробности не раскрываются.
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