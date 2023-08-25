Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

Ряд украинских средств массовой информации (СМИ) сообщает о том, что в Одессе прогремели взрывы. По словам журналистов, работают силы украинской противовоздушной обороны (ПВО) в городе Черноморск.

Никакие иные подробности не раскрываются.