СМИ: в Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Тема:
Спецоперация

Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

Ряд украинских средств массовой информации (СМИ) сообщает о том, что в Одессе прогремели взрывы. По словам журналистов, работают силы украинской противовоздушной обороны (ПВО) в городе Черноморск.

Никакие иные подробности не раскрываются.

Тема:
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