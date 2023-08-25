Украинские боевики расстреляли 23 сослуживцев

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 138 0

РИА: Украинские боевики расстреляли 23 сослуживцев

Украинские боевики расстреляли 23 сослуживцев

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Такое преступление ВСУ совершили против своих же граждан за то, что они оставили позиции под Херсоном.

Украинские военные из 123-й бригады теробороны расстреляли 23 сослуживцев за то, что они оставили позиции под Херсоном. Преступление произошло 11 августа, об этом сообщает источник РИА Новости из силовых структур. Ему же об этом сообщил его источник в ВСУ.

Издание сообщает, что по решению командиров бригады, 23 человека были расстреляны, но их объявили пропавшими без вести для того, чтобы скрыть следы преступления. Российские силовики смогли идентифицировать десять человек из списка.

«От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции», — заявил собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте.

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Украинские боевики расстреляли 23 сослуживцев

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