Еще и воняют: полчища медуз обрушились на пляжи Керчи

Эфирная новость 21 0

Нашествие медуз зафиксировали на пляжах в Керчи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Birgit Koch; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему с каждым годом их становится все больше?

Туристы в Керчи не могут плавать. Отдых путешественников нарушило нашествие медуз, которые атаковали всю береговую линию.

Мало того, что морские обитатели больно жалят — от них идет неприятный запах. Почему с каждым годом медуз становится все больше — расскажет корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Ранее 5-tv.ru писал, что лето — время пляжных курортов. Но что может угрожать жизни человека во время отдыха на берегу моря или океана?

Их немало: акулы, медузы-убийцы, кишечные бактерии, палящее солнце и алкоголь. Есть много видов медуз, которые могут доставить неприятности — например, оставить ожоги на вашем теле.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

10:34
Компания Heineken продала все свои активы в России за один евро
10:30
Еще и воняют: полчища медуз обрушились на пляжи Керчи
10:25
В новых регионах России отменяют приговоры украинских судов
10:17
Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ
10:16
«Тряхануло знатно»: Кристина Асмус оказалась в инфекционной больнице
10:08
Россиян предупредили о новой схеме мошенников после повышения ключевой ставки

Сейчас читают

"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее
«Развестись успеете»: Екатерина Шпица рассказала о важности брака
Памятник Врангелю планируют установить в Ростове-на-Дону
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России