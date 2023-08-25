Еще и воняют: полчища медуз обрушились на пляжи Керчи

Почему с каждым годом их становится все больше?

Туристы в Керчи не могут плавать. Отдых путешественников нарушило нашествие медуз, которые атаковали всю береговую линию.

Мало того, что морские обитатели больно жалят — от них идет неприятный запах. Почему с каждым годом медуз становится все больше — расскажет корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Ранее 5-tv.ru писал, что лето — время пляжных курортов. Но что может угрожать жизни человека во время отдыха на берегу моря или океана?

Их немало: акулы, медузы-убийцы, кишечные бактерии, палящее солнце и алкоголь. Есть много видов медуз, которые могут доставить неприятности — например, оставить ожоги на вашем теле.