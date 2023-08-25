Шапша: средства ПВО уничтожили ракету С-200 над Калужской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 192 0

Инцидент случился в полпервого ночи.

Шапша: средства ПВО уничтожили ракету С-200 над Калужской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200 над Калужской областью. Российские силы ПВО работали в полпервого ночи в Жуковском и Малоярославецком районах города. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале. 

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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