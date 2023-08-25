Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но используют для ударов дроны
Власти Запорожской области подчеркивают — станция сегодня хорошо защищена, несмотря на попытки боевиков ее атаковать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский
В последнее время украинские боевики не используют артиллерию для нанесения ударов по Запорожской АЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
При этом, по его словам, неонацисты пытаются запускать в сторону станции беспилотники. Но фиксируются случаи, когда они просто не долетают и падают.
«Бьют в основном, как я уже говорил, по окраинам, по периферии, по средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиями, подстанциям», — уточнил Балицкий.
В заключение он добавил, что ЗАЭС сегодня ничего не угрожает — она хорошо защищена, для ее разрушения «надо очень сильно постараться».
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на Запорожской АЭС.
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