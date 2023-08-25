Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но используют для ударов дроны

В последнее время украинские боевики не используют артиллерию для нанесения ударов по Запорожской АЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

При этом, по его словам, неонацисты пытаются запускать в сторону станции беспилотники. Но фиксируются случаи, когда они просто не долетают и падают.

«Бьют в основном, как я уже говорил, по окраинам, по периферии, по средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиями, подстанциям», — уточнил Балицкий.

В заключение он добавил, что ЗАЭС сегодня ничего не угрожает — она хорошо защищена, для ее разрушения «надо очень сильно постараться».

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на Запорожской АЭС.