ВСУ попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на ЗАЭС

Украинские боевики попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

Уточняется, что для удара неонацисты использовали беспилотник. Однако он был перехвачен в Энергодаре.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории Запорожской АЭС.