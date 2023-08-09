ВСУ попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на ЗАЭС

Для этого неонацисты использовали беспилотник.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Украинские боевики попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.
Уточняется, что для удара неонацисты использовали беспилотник. Однако он был перехвачен в Энергодаре.
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории Запорожской АЭС.
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