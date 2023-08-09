ВСУ попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на ЗАЭС

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Для этого неонацисты использовали беспилотник.

ВСУ попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на ЗАЭС

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

Уточняется, что для удара неонацисты использовали беспилотник. Однако он был перехвачен в Энергодаре.

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории Запорожской АЭС.

Тема:
Спецоперация
9 авг
«Серьезные риски»: Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада
9 авг
Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Горьковский
9 авг
«Народный фронт» совместно с именитыми врачами открыл спецсбор «Военным медикам»
9 авг
Подлетают моментально: российские FPV-дроны громят технику ВСУ в Запорожье
9 авг
При обстреле Петровского района Донецка погибла четырехлетняя девочка
9 авг
Российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении
9 авг
«В специальном формате»: Зеленский провел ставку для обсуждения контрнаступления
9 авг
Тяжелая фаза: на Западе предрекли трудный период для Украины
9 авг
Большая угроза: боевики ВСУ пожаловались на мощное оружие армии России
9 авг
Шойгу назвал преступлением решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы
+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы
19:08
«С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва
19:04
Новые правила: как теперь будет проходить процедура УЗИ
18:55
«Серьезные риски»: Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада
18:47
Казарновская раскрыла секрет популярности SHAMAN: Подобрал код
18:39
Ловушка из мусора: как на Сахалине помогают попавшим в беду морским котикам

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку