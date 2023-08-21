Вся страсть напоказ: Пригожин и Валерия устроили пикантную переписку при свидетелях

Продюсер не удержался и прокомментировал тело певицы Валерии.

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия в браке уже почти 20 лет, однако пыл между ними до сих пор не утихает. Многие считают, что их пара — одна из самых крепких в шоу-бизнесе.

На днях певица опубликовала у себя в социальных сетях откровенную фотографию из отпуска. Артистка на нем в купальнике и легкой накидке.

«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится. А как у вас с этим? Отпускаете себя полностью или живете, как обычно?» — написала певица.

На фотографию обнаженной жены отреагировал муж Валерии. Пригожин оставил комментарий «Огнище ты мое» — на что в ответ получил эмодзи красного сердечка от певицы.

Переписка звездной пары умилила ее фанатов, которые тут же завалили комментарии под фотографией комплиментами и добрыми словами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Иосиф Пригожин относился к Валерии до брака.