Вся страсть напоказ: Пригожин и Валерия устроили пикантную переписку при свидетелях

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Откровенная переписка Иосифа Пригожина и Валерии стала достоянием общественности

Вся страсть напоказ: Пригожин и Валерия устроили пикантную переписку при свидетелях

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Продюсер не удержался и прокомментировал тело певицы Валерии.

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия в браке уже почти 20 лет, однако пыл между ними до сих пор не утихает. Многие считают, что их пара — одна из самых крепких в шоу-бизнесе.

На днях певица опубликовала у себя в социальных сетях откровенную фотографию из отпуска. Артистка на нем в купальнике и легкой накидке.

«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится. А как у вас с этим? Отпускаете себя полностью или живете, как обычно?» — написала певица.

На фотографию обнаженной жены отреагировал муж Валерии. Пригожин оставил комментарий «Огнище ты мое» — на что в ответ получил эмодзи красного сердечка от певицы.

Переписка звездной пары умилила ее фанатов, которые тут же завалили комментарии под фотографией комплиментами и добрыми словами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Иосиф Пригожин относился к Валерии до брака.

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