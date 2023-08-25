«Чтобы сил хватило»: Шпица раскрыла главный секрет счастливого брака

Что делает отношения актрисы с супругом крепкими?

Актриса фильмов «День города» и «Елки» Катерина Шпица раскрыла главный секрет счастливых отношений. На регистрации браков в рамках Московского урбанистического форума специально для 5-tv.ru знаменитость перечислила две главные составляющие, способные превратить отношения с мужчиной в сказку.

По словам знаменитости, которая вот уже два года счастливо замужем за бизнесменом Русланом Пановым, важно формировать собственную ценность. Умение выбрать правильного человека и найти опору в себе сделают связь крепче и глубже.

«Мы с мужем около пяти лет в отношениях, из которых два года женаты, и мы постоянно находимся в процессе усовершенствования, укрепления брака. Хочется, чтобы и сил хватило, потому что жизнь штука сложная. Мне кажется, самое главное — вступать в отношения с правильным человеком и находиться в конструктивных отношениях с самим собой. Когда ты счастлив, самореализован, когда ты наедине с собой чувствуешь себя счастливым и уверен, что за счет другого человека не будешь перекрывать свои дыры, тогда и нужно регистрировать брак», — поделилась своими взглядами она.

О дне своей свадьбы Шпица вспоминает с трепетом и подчеркивает: именно после появления штампа в паспорте она почувствовала себя по-настоящему счастливой.

Ранее Шпица рассказала 5-tv.ru о важности регистрации брака.