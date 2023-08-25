«Чтобы сил хватило»: Шпица раскрыла главный секрет счастливого брака

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 171 0

Катерина Шпица назвала работу над отношениями главным секретом счастливого брака

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что делает отношения актрисы с супругом крепкими?

Актриса фильмов «День города» и «Елки» Катерина Шпица раскрыла главный секрет счастливых отношений. На регистрации браков в рамках Московского урбанистического форума специально для 5-tv.ru знаменитость перечислила две главные составляющие, способные превратить отношения с мужчиной в сказку.

По словам знаменитости, которая вот уже два года счастливо замужем за бизнесменом Русланом Пановым, важно формировать собственную ценность. Умение выбрать правильного человека и найти опору в себе сделают связь крепче и глубже.

«Мы с мужем около пяти лет в отношениях, из которых два года женаты, и мы постоянно находимся в процессе усовершенствования, укрепления брака. Хочется, чтобы и сил хватило, потому что жизнь штука сложная. Мне кажется, самое главное — вступать в отношения с правильным человеком и находиться в конструктивных отношениях с самим собой. Когда ты счастлив, самореализован, когда ты наедине с собой чувствуешь себя счастливым и уверен, что за счет другого человека не будешь перекрывать свои дыры, тогда и нужно регистрировать брак», — поделилась своими взглядами она.

О дне своей свадьбы Шпица вспоминает с трепетом и подчеркивает: именно после появления штампа в паспорте она почувствовала себя по-настоящему счастливой.  

Ранее Шпица рассказала 5-tv.ru о важности регистрации брака. 

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

16:48
Суд продлил арест россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины
16:39
Безупречная работа: как российские ЗРК сбивают дроны боевиков в ДНР
16:35
«В пылу этот человек»: Лукашенко рассказал о гарантиях безопасности для Пригожина
16:27
«ВЖУХ — и полетели!»: свердловских школьников научат управлять беспилотниками
16:26
Они все ядовиты: чем опасно нашествие пауков-ос в Подмосковье и как защититься от них
16:23
«Шаг к многополярному миру»: Лукашенко высказался об итогах саммита БРИКС

Сейчас читают

Был ли второй? Jetica опровергла связь самолета Embraer-135 с Пригожиным
Любовь зла: слесарь отдал 1,6 миллиона рублей интернет-колдунье, чтобы вернуть бывшую
«Психопатия ради удовлетворения»: зачем британская медсестра убивала детей
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России