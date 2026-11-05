Каменный «страж» для счастья: Анита Цой похвасталась новой скульптурой с Чеджудо

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Мурад Устаров
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С фигурами из Южной Кореи связано немало легенд и традиций — теперь одна из них будет оберегать домашний очаг певицы.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Анита Цой заказала из Южной Кореи каменного харубана, приносящего счастье

В доме народной артистки России Аниты Цой теперь будет царить только счастье — ей привезли большую каменную скульптуру харубан. О необычной покупке она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

Певица отметила, что сделанного из пемзы «мужичка» ей доставили из традиционного места их изготовления — с южнокорейского острова Чеджудо. Исполнительница также объяснила исторический смысл этих фигур.

«Когда рыбаки уходили в море, остров оставался без мужчин, женщины выпиливали этих харубанов и устанавливали на берегу. Когда пираты подплывали к ним, они думали, что это стоят мужики», — сказала она.

Создание таких скульптур имело и другое значение. По словам Цой, девушки, выпиливая образ, говорили, что ждут своих мужей для продолжения потомства. При этом звезда приобрела статую не в качестве намека мужу.

«Просто чтобы стояло, чтобы было. Я очень люблю этого харубана, он приносит счастье в дом и все самое хорошее», — добавила певица.

Сама скульптура давно является признанным историческим наследием острова Чеджудо — с 1971 года они имеют статус национальных культурных ценностей. Название пришло из диалекта и означает «каменный дед». С фигурами связана и любопытная традиция: считается, что если потереть харубану нос, это сулит рождение мальчика, а уши — девочки.

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