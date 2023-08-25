Стало известно, поедет ли Путин на саммит G20 в Индию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Путин не поедет на саммит G20 в Индию

Стало известно, поедет ли Путин на саммит G20 в Индию

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique

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Между тем на сегодня известно, что украинский президент мероприятие не посетит.

У президента России Владимира Путина нет планов по очному посещению саммита G20 в Индии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля уточнил, что формат участия еще будет уточняться.

«Ну и потом, сейчас действительно насыщенный график. И, конечно, главный акцент — все-таки специальная военная операция. Поэтому непосредственно поездки сейчас в повестке дня нет», — подытожил Песков.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидера киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, поскольку организация не занимается неэкономическими вопросами.

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