В США предупредили Украину о разгроме из-за действий Зеленского

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Экс-разведчик Риттер: нежелание Киева признать поражение приведет к разгрому ВСУ

В США предупредили Украину о разгроме из-за действий Зеленского

Фото: Жабриков Владимир / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бывший американский офицер уверен, что президент Незалежной просто не хочет признавать поражение.

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского признавать, что украинские войска терпят поражение приведет к полному разгрому ВСУ. Об этом в эфире Redacted заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

По словам эксперта, потери Украины растут с каждым днем, а Зеленский, хоть и пребывает в отчаянии, но не хочет принимать очевидное. Более того, Риттер уверен, что украинские власти врут о своих реальных потерях.

«Украинцы продолжат „побеждать“, даже когда российские танки будут уже в Киеве», — говорит американский офицер.

Чтобы хоть как-то переломить ситуацию на фронте, Зеленский отправляет в самое пекло все новые силы, подчеркивает Скотт Риттер. Однако пополнение плохо подготовлено, что, по мнению экс-разведчика, только приблизит окончательное поражение боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США уже предупредили Украину о возможных территориальных потерях.

Тема:
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