Долг в 3,3 миллиона: что ждет Киркорова в случае неуплаты

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 25 0

Юрист Подгрудкова: за неуплату госдолга Киркорову может грозить уголовное дело

Долг в 3,3 миллиона: что ждет Киркорова в случае неуплаты

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Вероятно, певцу придется отвечать своим бизнесом, который выстроен за счет его репутации.

Юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова рассказала о возможных видах ответственности, предусмотренных законом для певца Филлипа Киркорова, в случае непогашения многомиллионного долга перед государством. Об этом сообщает портал «Страсти».

По словам юриста, у певца могут возникнуть серьезные проблемы с законом. В случае крупной задолженности перед государственными инстанциями законом предусмотрены три вида ответственности.

Административная ответственность предусматривает наказание за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету.
Юрист считает, что данный тип ответственности, вероятнее всего, напрямую не коснется Филиппа Киркорова, но может затронуть его бизнес, который построен на репутации певца. Одной из форм наказания за правонарушение в таком случае является дисквалификация на срок до двух лет.

Второй вид ответственности имеет непосредственное отношение к уплате налогов. Подгрудкова объяснила, что при таком исходе Киркорову будут начисляться пени и штрафы за просроченную задолженность. Как правило, размер санкций в этом случае зависит от статуса налогоплательщика: является ли он физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Самое страшное, что может грозить Киркорову — это уголовная ответственность. Это возможно при условии, если внезапно выяснится, что размер задолженности звезды превышает за последние три финансовых года подряд 2,7 миллиона рублей. В таких случаях самым тяжким наказанием является лишение свободы на срок до трех лет.

Важно также отметить, что если должник затягивает с погашением необходимой суммы, налоговая может обратиться в суд с заявлением о признании такого лица банкротом. Тогда будет задействовано имущество должника для последующей его продажи, чтобы погасить имеющуюся задолженность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Киркоров не спешит с погашением долга.

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