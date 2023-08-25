Отечественные стартапы: какие технологические новинки представлены на форуме «Технопром»

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Еще 39 стран поделились своими разработками.

Фото, видео: © РИА Новости / Ростислав Нетисов; 5-tv.ru

Собственные разработки модемов, беспилотники для пожарных и даже целебный раствор, заживляющий раны — эти и многие другие разработки представили на международном форуме Технопром в Новосибирске!

Свои проекты привезли участники из 39 стран, но больше всего именно отечественных стартапов — сразу 40 российских институтов показали собственные разработки. Самые передовые и важные увидел корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

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