Мятежники высылают из Нигера послов Германии и Нигерии

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Алексей Панков
Алексей Панков 14 0

Ранее представителю Франции дали 48 часов, чтобы покинуть страну.

Мятежники высылают из Нигера послов Германии и Нигерии

Фото: ISSIFOU DJIBO / ТАСС

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Мятежники, захватившие власть в Нигере, дали 48 часов послам Германии и Нигерии, чтобы покинуть страну. Такой новостью поделилось Agence France-Presse (AFP), со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД).

Отмечается, что дипломаты отказались прибыть на организованную МИД встречу. Также они совершили ряд действий, которые «противоречат интересам Нигера».

Государственный переворот в Нигере произошел в конце июля. Действующий президент страны, известный своей прозападной позицией, был отстранен от руководства и заключен под стражу. Власть в стране удерживает Национальный совет спасения родины.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники «решили отозвать одобрение кандидатуры Оливье Шнакенберга» и дали послу Франции 48 часов, чтобы покинуть страну. Однако Париж проигнорировал это требование, заявив, что у представителей новой власти нет для этого полномочий.

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