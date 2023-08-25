Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну за 48 часов

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Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Он отказался встречаться с представителями новых властей.

Мятежники в Нигере потребовали от посла Франции покинуть страну за 48 часов

Фото: ISSIFOU DJIBO / ТАСС

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Посол Франции должен покинуть Нигер в течение двух дней. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на лидеров мятежников.

Возможной причиной такого решения стал отказ посла посещать Министерство иностранных дел (МИД) страны, находящееся под контролем мятежников. Также он отказался встречаться с их представителями.

Государственный переворот в Нигере произошел в конце июля. Группа военных отстранила от власти действующего президента, известного своей прозападной позицией. Сейчас страной руководит сформированный Национальный совет спасения родины.

Страны ЭКОВАС собирают войска в соседних с Нигером государствах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нигер разрешил союзникам ввести войска на свою территорию в случае нападения. Государства пообещали поддержать мятежников в случае военного конфликта. Министры Мали и Буркина-Фасо сообщили, что интервенция армий членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет рассматриваться как объявление войны.

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