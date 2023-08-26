Была ли сделка? Поместье Трампа во Флориде продали за 422 миллиона долларов

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Алексей Панков
Алексей Панков 26 0

Сын Трампа опроверг слухи о продаже поместья отца во Флориде

Была ли сделка? Поместье Трампа во Флориде продали за 422 миллиона долларов

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP

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Информация о продаже появилось после ареста экс-президента США.

Некоторое время назад британское издание Daily Express сообщило, что поместье Трампа во Флориде было продано за колоссальные 422 миллиона долларов (около 40,5 миллиардов рублей по текущему курсу). Журналисты ссылались на историю продаж популярной онлайн-платформы Zillow, в которой утверждалось, что сделка по элитному жилью была закрыта 4 августа.

123Поместье Трампа Мар-а-Лаго. www.globallookpress.com / Jose More / Vwpics

Журналисты New York Post отметили, что объявление появилось через несколько часов после того, как 25 августа экс-президент прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон. На следующий день информации уже не было.

Сын политика Эрик Трамп прокомментировал ситуацию с домом отца. По его словам, слухи — лживы, а дом не продается и продаваться не будет. 

Также ситуацию успели прокомментировать представители Zillow. Они отметили, что допустили ошибку.

«Zillow стремится к точности на нашем сайте. <…> После расследования выяснилось, что предоставленная информация была неверной. Мы исправили информацию об этом объекте недвижимости», — отметили в пресс-службе.

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