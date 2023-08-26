«Симпатичный парень»: Джо Байден оценил тюремное фото Дональда Трампа

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Байден, оценивая фото Трампа в тюрьме, назвал экс-президента симпатичным парнем

«Симпатичный парень»: Джо Байден оценил тюремное фото Дональда Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Fulton County Sheriff's Office

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Трамп стал первым из президентов США, у кого есть такой снимок.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден оценил фотографию своего предшественника Дональда Трампа словами «симпатичный парень». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Также действующий президент Америки сказал, что видел снимок с Трампом по телевизору при просмотре новостей. Между тем, Трамп стал первым главой США, у кого в портфолио есть подобная фотография.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что происходит с Трампом после визита в тюрьму.

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