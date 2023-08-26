В Кемерово горит склад с пиротехникой, сообщил источник 5-tv.ru. Здание полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен второй уровень опасности. Предположительно, тушение пожара осложняется тем, что в строении хранятся газовые баллоны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Информация уточняется.