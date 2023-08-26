Брэд Питт познакомил детей с новой возлюбленной

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 25 0

Актер Брэд Питт представил своим детям свою новую подругу Инес де Рамон

Брэд Питт познакомил детей с новой возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/JB Autissier

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Это событие сильно разозлило бывшую супругу актера.

Актер Брэд Питт уже познакомил свою новую возлюбленную фитнес-тренера Инесс де Рамон со своими детьми. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на зарубежную прессу. Отношения Брэда и де Рамон завязались около года назад.

Как ранее сообщалось в СМИ, новоиспеченная пара уже довольно многое успела сделать вместе. Есть информация, что Брэд Питт даже приглашал новую избранницу в свой замок во Франции, где они провели почти половину лета. Актер успел познакомить Инесс со своими детьми, что сильно разозлило бывшую жену голливудской звезды.

Брак Питта распался в 2016-м. У звездной пары остались шестеро общих детей — приемные Мэддокс, Захра и Пакс. И родные — Шайло, Нокс и Вивьен. После резонансного скандала с разводом экс-супруга Питта подала в суд в надежде добиться единоличной опеки над детьми. При этом Брэд настаивал именно на совместной опеке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что все время романа с Брэдом Питтом Инесс де Рамон, всячески избегала внимания со стороны прессы. Однако, недавно девушка неожиданно показала открытость к фотографам, решив явно продемонстрировать свои чувства к Питту необычным способом. Таким образом, Инес негласно завила публично, что у них с актером настоящий роман.

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