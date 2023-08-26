«Ловушка захлопывается»: как Сэм Асгари может оставить Бритни Спирс без денег

Оказалось, что бывший супруг знаменитости использовал уловку, широко распространенную среди корыстных российских женщин.

В жизни Бритни Спирс, которая уже настрадалась от судебного процесса с отцом, который задушил ее гиперопекой, намечается новое юридическое разбирательство. По некоторым данным, бывший муж певицы фитнес-тренер Сэм Асгари собирается оспорить брачный контракт. Что ждет Бритни и есть ли у корыстного мужа шансы «переиграть» заключенное соглашение, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Специалист отметил, что случаев, когда удается оспорить брачный контракт, значительно меньше, чем тех, когда суд сохраняет договор в силе. Тем не менее, это вполне реально и даже в России случались подобные прецеденты. Более того, есть лазейки и схемы, которые позволяют хитрым, умным и юридически подкованным девушкам, которые вступают в брак именно с целью последующего раздела имущества, заполучить солидный куш. В российском законодательстве и в законодательстве многих других стран есть основания как раз для признания брачного договора недействительным, отметил Жорин.

«Брачный договор можно оспорить, если он ставит одну из сторон в крайне неблагоприятное положение. Что это значит? Это значит, что в период брака был нажит какой-то значительный объем совместно нажитого имущества, и при этом все это имущество было оформлено только на одного из супругов, а на второго не оформлено ничего, либо почти ничего», — объяснил эксперт.

Если при таком раскладе был заключен брачный договор, то именно тогда документ ставит супруга, на которого ничего не оформлено, в «крайне неблагоприятное положение», заметил звездный адвокат. Это обстоятельство и является основанием для оспаривания самого брачного договора.

«Как делают хитрые девушки в России. Они вступают в брак с состоятельным мужчиной и сами предлагают ему заключить брачный договор под личиной „Я тебя люблю, не могу. И вообще мне не нужно твое имущество, мне нужен только ты“. И чтобы у избранника не было никаких сомнений в искренности чувств, такие девушки предлагают заключить брачный договор, чтобы все имущество, которое приобретается в браке, принадлежало только мужу», — раскрыл суть схемы адвокат.

Чаще всего богатые мужчины подвоха не видят, радостно на такие условия соглашаются, одурманенные бескорыстной любовью. И в период брака все имущество оформляют на себя. А коварная дама следит за тем, чтобы на нее ничего не оформлялось, чтобы все оформлялось на мужа.

Муж счастлив, будучи уверен, что любовь и только любовь объединяет его с этой милой, красивой дамой, зачастую и не скрывает свои приобретения. Коварная женщина ждет какое-то время: год, два, три, пять, иногда даже десять лет. Потом подает на развод и на оспаривание брачного договора, потому что в период брака все совместно нажитое имущество оформлялось на мужа. И это ставит ее в крайне благоприятное положение.

«И вот в такой ситуации в большинстве случаев брачный договор признается недействительным, и все имущество делится пополам. Как говорится, „ловушка захлопывается“. Поэтому в случае с Бритни Спирс у данного гражданина есть все шансы оспорить брачный договор», — заметил Жорин.

Кроме того, что Сэм Асгари оказывается в «крайне неблагоприятном положении», есть еще масса и других оснований для оспаривания брачного договора:

человек не осознавал, не отдавал отчета вообще, что он подписывает и не понимал последствий этого;

какие-то технические, юридические, процессуальные нарушения со стороны нотариуса;

нарушения со стороны оформления брачного договора;

недействительные пункты брачного договора.

Брачный договор и заключается для того, чтобы все делилось не пополам, добавил адвокат. То есть, совершенно понятно, что одному из бывших супругов достанется больше, другому — меньше.

Но в связи с этой историей Жорин вспомнил и другой свежий случай: финал длительного развода американской звезды Холли Берри. Звездная пара разорвала отношения в 2015 году после двух лет совместной жизни, но бракоразводный процесс продлился аж восемь лет из-за споров об опеке над девятилетним сыном Масео.

«Закончилось тем, что суд обязал актрису выплачивать бывшему супругу ежемесячные алименты в размере восемь тысяч долларов и проценты от всяких авторских отчислений. Поэтому в данной истории с Бритни Спирс, я думаю, такая ситуация также возможна. Тем более есть позитивная судебная практика для вот такого рода мужчин», — заключил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сэм Асгари отобрал у Бритни Спирс после развода.