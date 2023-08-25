Ловушка для Бритни: стали известны коварные планы ее бывшего супруга Сэма Асгари

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 42 0

Бритни Спирс может потерять половину состояния, если Асгари оспорит брачный контракт

Ловушка для Бритни: стали известны коварные планы ее бывшего супруга Сэма Асгари

Фото: www.globallookpress.com / MJT/AdMedia

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В настоящий момент имущество Бритни оценивается в 60 миллионов долларов.

Экс-возлюбленный певицы Бритни Спирс тренер Сэм Асгари намерен оспорить брачный контракт со звездой. Асгари уже получил внушительную сумму от Бритни за одно только новое жилье и однозначно не упустит редкого шанса хорошенько обогатиться, опустошая не только ее кошелек. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Свое истинное лицо бывший супруг известной певицы показал теперь в полной мере. Зачем он всерьез намеревается оспорить их брачный контракт, который, кстати говоря, уже вступил в свою законную силу? Неужели бодибилдеру недостаточно миллиона долларов, которые обещала ему Бритни в документе за каждый год, прожитый с ней в браке? Урвал слишком маленький куш?

О разводе пары было объявлено чуть больше недели назад, а это только начало, как утверждают инсайдеры в зарубежной прессе. Судя по всему, горе-избранник Бритни Спирс действительно позарился на ее огромное состояние, которое сейчас составляет 60 миллионов.

Да, Сэм согласился выехать из ее особняка в Лос-Анджелесе, но взамен потребовал солидную сумму — в качестве аванса за новое жилье. При этом мужчина выбрал роскошную квартиру в одном из престижных районов. Бритни пришлось выложить за это, кроме шуток, десять тысяч долларов.

Вышеупомянутый брачный контракт с Асгари Спирс подписала перед свадьбой. Возможно, это поможет ей отстоять добрую половину своего имущества, на которое скрытно, выстроив хитрую ловушку, претендует ее бывший муж. Ведь это благодаря ему Бритни «освободилась» от опеки родителей.

Более того, есть существенный риск того, что Асгари попытается получить и часть доходов от продажи мемуаров поп-звезды, которые выйдут этой осенью.

Пока экс-супругу удалось отнять у певицы только ее любимого добермана Порше. Остальные же питомцы остались в распоряжении хозяйки.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Бритни Спирс празднует развод.

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