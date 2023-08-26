На грани смерти: Позов из «Импровизаторов» чуть не лишился жизни после операции

После того, как юморист побрился налысо, фанаты насторожились и решили, что Позов серьезно болен.

Звезда шоу «Импровизаторы» и актер стендапа Дмитрий Позов заявил, что мог умереть после операции на щитовидной железе.

Слухи и подозрения о некоей патологии ранее Позов уже опровергал. Комик объяснил, что облысение не является симптомом заболевания. Однако, он вспомнил, как однажды после проведения операции на щитовидке не мог выйти из-под наркоза на протяжении долгих пяти часов.

«Я проснулся спустя два часа после операции. Проснулся головой, то есть начал слышать все, что происходит, но не телом. Два часа — это долго. Я не мог дышать, двигаться», — рассказал врач по образованию в интервью YouTube-шоу «50 вопросов».

Впоследствии выяснилось, что тяжелое состояние Дмитрия было обусловлено тем, что перед хирургическим вмешательством он не сдавал анализ на показатель ферментов в печени. Как оказалось, именно эти показатели у комика превышали норму вдвое.

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