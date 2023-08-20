Момент аварии с участием певицы Лады Дэнс попал на видео

Артистка была экстренно госпитализирована с места ДТП, перенесла несколько операций, впереди длительная реабилитация и суды с транспортной компанией.

Момент аварии с участием популярной певицы Лады Дэнс (Настоящее имя Лада Волкова. — Прим. ред.) запечатлела камера видеорегистратора, установленная на авто очевидца. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как такси, в котором находилась артистка, заметно быстрее других едет по крайней левой полосе. В паре сотен метров уже видны стоящие после столкновения машины. Владелец регистратора и его пассажиры обсуждают лихую езду и высказывают опасения.

«Таксист впереди не видит, что ли?» — спросил у попутчиков автор видео.

Буквально в следующий момент такси с артисткой в салоне врезается в один из пострадавших ранее в ДТП автомобилей. После удара сворачивает вправо, пересекает всю трехполосную дорогу, чудом не зацепив кого-то еще, а потом съезжает в кювет. Как известно, после происшествия Лада Дэнс была доставлена в больницу вертолетом в тяжелом состоянии.

Авария произошла 5 августа. Исполнительница возвращалась с концерта в арендованной машине. После госпитализации в Институт микрохирургии мозга ее перевели в частную клинику для дальнейшего лечения. В результате ДТП, по словам директора певицы Сергея Пудовкина, она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника, перенесла уже несколько операций.

Представители Лады Дэнс полагают, что ответственность за ЧП лежит на транспортной компании, не обеспечившей достаточный уровень безопасности при перевозке. Адвокаты обратились в суд с намерением получить компенсацию морального ущерба в 12 миллионов рублей. После аварии пострадавшая стала получать анонимные угрозы, за поданный иск ей обещают перерезать горло, требуют отказаться от претензий. Интересы звезды в этом деле защищает звездный адвокат Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом появлении Лады Дэнс на публике после ДТП.