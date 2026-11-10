Наркомаркетплейсом «Гидра» могли управлять продавец мебели и бывший сотрудник мэрии

Среди предполагаемых руководителей крупнейшего наркомаркетплейса «Гидра» могли быть бывший продавец мебели, экс-сотрудник мэрии Хабаровска и техник из магазина электроники. К такому выводу пришли «Известия», изучив материалы судебного процесса по делу одного из участников площадки.

Фамилии возможных членов преступного сообщества прозвучали в ходе процесса над Алексеем Байковым. По версии следствия, он организовал работу «Гидры» вместе с Алексеем Корниенко. Еще один фигурант, Владимир Веревкин, отвечал за финансовую отчетность, а Роман Савонин — за обмен криптовалюты на наличные.

Как выяснили «Известия», Корниенко родился в Смоленской области и некоторое время работал в компании по продаже мебели. Позднее он владел долями в нескольких фирмах. На его супругу была оформлена квартира в московском жилом комплексе «Садовые кварталы», где также проживал Байков.

По данным издания, Корниенко уехал из России спустя два года после закрытия «Гидры». С 2024 года он находился в федеральном и международном розыске.

Веревкин, которого следствие считает одним из бухгалтеров площадки, занимался информационной безопасностью и готовил отчетность о движении денежных средств и криптовалютных активов. Он также находился в розыске.

Роман Савонин, по версии следствия, отвечал за обналичивание криптовалюты. Он разыскивался по аналогичным статьям. В Красногорске Савонин был зарегистрирован в одном доме с гражданской женой Байкова.

Ранее правоохранители сообщали о ликвидации крупной сети интернет-магазинов по продаже наркотиков. По данным МВД, масштабы оборота позволили организаторам создать собственные криптообменники для обслуживания незаконного бизнеса.

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