«Сначала белуха, потом дельфин»: Брухунова исполнила мечту трехлетнего сына

Супруга Евгения Петросяна показала, как развлекает наследника юмориста на отдыхе.

Татьяна Брухунова на отдыхе в Сочи исполнила мечту своего трехлетнего сына Вагана от юмориста Евгения Петросяна. Снимками 34-летняя директор Театра эстрадных миниатюр поделилась в личном блоге.

Брухунова показала, как сводила маленького Вагана в зоопарк, где мальчик впервые увидел слона. На опубликованном фото видно, как малыш тянется к огромному животному. После этого супруга Петросяна показала, как проводит время с Ваганом в дельфинарии. По словам Брухуновой, побывать там было мечтой сына.

«Едем исполнить мечту маленького человека. Ваган плавал с инструктором. Вначале на белухе, потом на дельфине», — подписала снимок молодая мама.

123. Instagram* / bruhunova

Также Брухунова объяснила подписчикам, почему выбрала в качестве места отдыха именно Сочи. По ее словам, были варианты поехать отдыхать на Сардинию, в Таиланд, на Бали и много других предложений, однако было решено остаться на родине.

«Климат сочинский мне лично не очень подходит, но всем остальным членам семьи подходит, поэтому меня слегка принесли в жертву, я немножко не люблю такую высокую влажность, но ничего», — поделилась Брухунова.

На днях молодая жена Петросяна опубликовала пикантные фотографии с отдыха: на фоне деревьев она обнажила спину и плечи, свесив верх легкого платья. Петросян оставил под публикацией комментарий в виде красного сердечка, не оставив сомнений у подписчиков в том, что фото было сделано его руками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Брухунова улетела на отдых с сыном и двумя чемоданами по 30 килограммов каждый.

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