С двумя чемоданами по 30 килограммов: Татьяна Брухунова улетела с сыном на отдых

Жена юмориста Евгения Петросяна с собой взяла самое важное.

Жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — решила отправиться в отпуск. С собой она взяла самое важное, а именно сына Вагана и два чемодана весом по 30 килограммов, наполненных одеждой и сумками.

Женщина призналась в своем личном блоге, что завтракает в десять утра и ничего не делает, за исключением одной вещи. Она постоянно фотографирует своего сына.

Также жена Петросяна продемонстрировала фанатам свое широкое платье, позируя на фоне бассейна. Она сообщила, что у нее еще целая коллекция нарядов в чемоданах. Видимо, в скором времени фанатов женщины ожидает показ мод в онлайн-режиме.

Подписчики Бурхановой не смогли пройти мимо и прокомментировали образ жены Петросяна.

«Малютка-привидение», — написала одна из поклонниц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодая жена Петросяна удивляет экстравагантными нарядами.

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