Что закончится быстрее — оружие или боевики: Запад разработал новую стратегию избавления от Украины?

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Запад разработал новую стратегию избавления от Украины

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

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Иностранные кураторы завели в тупик руководство Незалежной. Ни шагу назад?

Как сообщает британская The Guardian, 11 дней назад в секретном месте на границе Польши и Украины прошла встреча главкома ВСУ Залужного с командующим сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба британских вооруженных сил. По данным изданиям, Альянс настоятельно рекомендуют Киеву изменить стратегию.

Ее подробнее описывает американская New York Times — не распылять силы по фронтам, а сконцентрировать кулак в одном месте и все-таки прорываться к Азовскому побережью, «даже если украинцы потеряют при этом больше солдат и техники».

Есть одна проблема — для будущих наступлений Киеву нужно пушечное мясо. Зеленский на этой неделе уже намекнул, что мобилизация будет усилена, не зря же он уволил всех действующих военкомов и набирает новых. Более результативных.

В СМИ приводят разные цифры, сколько нужно набрать — от 200 000 человек всего, до регулярных 130 000 рекрутов в месяц. В Раду уже внесен законопроект, который отменяет несколько отсрочек для мобилизации, например по уходу за инвалидами. В украинских СМИ запустили серию рекламных роликов, общий смысл которых — умирать не страшно. Новая волна мобилизации вынесет на фронт либо уклонистов, явно не желавших воевать за Зеленского, либо по-настоящему больных, ограниченно годных. Но учитывая стратегию Киева — прорывать минные поля телами — их боевые качества не важны.

Не зря под Киевом отвели место под новое военное кладбище, площадью 260 гектаров. Это примерно 180 футбольных полей. 180 футбольных полей могил и жовто-блакитных флагов. Чтобы американские военные компании могли продать побольше оружия по всему миру. Вопрос: что вперед закончится — запасы западного оружия, или украинские военнослужащие, что его обслуживают? Обо всем с передовой расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

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