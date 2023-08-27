Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 89 0

Есть ли пострадавшие и разрушения? Что известно к этой минуте?

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Черкасской области. Как пишет, в частности, «Зеркало недели», местные власти не спешат комментировать ситуацию.

Согласно официальной информации, сейчас на всей территории Украины звучит воздушная тревога. Людей просят пройти в укрытия и оставаться там до полной стабилизации обстановки.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал о падении американского военного самолета у австралийских берегов.

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