Развод или любовь до гроба — скажет фата: свадебные приметы, проверенные временем

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 31 0

По одеянию невесты якобы можно определить, как сложится семейная жизнь супругов.

Развод или любовь до гроба — скажет фата: свадебные приметы, проверенные временем

Фото: www.globallookpress.com

Свадебная фата — не просто дань традиции, а важный атрибут невесты. По этой части ее одеяния издавна определяли, как сложится семейная жизнь супругов. Сегодня многие девушки отказываются от фаты, но пренебрегать ей не стоит, пишет портал Clutch.ua.

В древности невеста не снимала фату до первой брачной ночи. Считалось, что она переходит из одного рода в другой, то есть как бы умирает и рождается заново. Отсюда — белый цвет платья, который прежде считался траурным, и фата, которая играет роль савана. Так что если она не белая — это к ссорам в новой семье.

Чем больше длина фаты — тем дольше супруги проживут вместе. Важно, чтобы в день свадьбы она не упала и не разорвалась — и то, и другое сулит разрыв семейных уз. А дырка в фате предвещает постоянное влияние на отношения посторонних людей.

Непокрытая голова невесты — к разочарованиям и лжи. Но не стоит заменять фату шляпой — к разводу. Можно надеть на голову венок. Чтобы он работал как оберег, которым выступает фата, к нему нужно подобрать правильные цветы и даже добавить чеснок.

Если же свадьба переносится на другой день, снять фату может только мужчина, который не связан с невестой кровными узами. Так девушка не наведет на себя одиночество.

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