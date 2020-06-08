Родинки на теле человека — это печать бога. О том, что говорят своему обладателю такие пометки, 5-tv.ru рассказала потомственная ведунья, таролог Саона.

По ее словам, большинство родинок являются признаком благополучия и хорошей судьбы. Например, обладателей таких отметин Всевышнего на лице ждет счастье в личной жизни. Кроме того, они имеют дополнительную защиту от врагов.

«Если у вас много родинок на лице, это значит, что у вас будет счастливая любовь. Это говорит о том, что такой человек очень сексуален, имеет страсть. Также они еще и отгоняют сглаз людской», — заметила ведунья.

Удача в работе и финансовые потоки притягиваются к тем, у кого есть родинки на шее, добавила Саона.

«Если у человека родинка находится на шее, это обозначает, что человек — трудоголик. И у него все будет хорошо в бизнесе, с деньгами. Также он будет удачлив в продвижении по работе», — сказала таролог.

Больше всего повезло тем, у кого родинки есть на плече. Их оберегает от дурного ангел-хранитель. А вот тем, чьи пальцы покрыты родинками, не позавидуешь — это знак невезения.

«Когда родинка на плече, это знак, печать от ангела. Это значит, что ваш ангел очень сильно вас оберегает от плохого. У вас есть защита, это замечательно. Когда родинки на пальцах, это значит, к сожалению, что человек неудачлив. Что бы он ни делал, к чему бы ни шел, у него будет не получаться, либо с большим трудом», — предупредила Саона.

Достижения по жизни ждут тех, у кого родинки есть на спине. Такие люди будут добиваться успехов, причем не в одном деле, а сразу по нескольким направлениям, отметила ведунья. А вот сводить родинки следует только в крайних случаях, и то, соблюдая определенный ритуал.

«Если будете избавляться от родинки, если она, например, мешает, нужно сказать слова: „От плохого избавляюсь, а к хорошему приду“. Это нужно, чтобы не коснулась вас беда. Потому что на самом деле, делать этого нельзя. Вы опечатаны, вам это дано от Бога», — заключила таролог.

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